Из-за закрытия Таврического сада посетителям пришлось перелезать через решетку

Ворота были закрыты.

Посетители Таврического сада стали заложниками зеленой зоны. Накануне сад закрыли из-за сильного ветра, внутри находились люди.

В итоге петербуржцам пришлось перелезать через ограду, у решетки острые элементы. Самой первой оказалась девушка, она полезла первой. Далее ее примеру последовали и другие посетители.

В среду, 19 мая, центральные парки и скверы в преддверии грозы. В дежурную службу Комитета по благоустройству поступила информация о 20 поваленных деревьях. Один человек пострадал.

Видео: Piter.TV