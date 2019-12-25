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Из-за закрытия Таврического сада посетителям пришлось перелезать через решетку
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

Из-за закрытия Таврического сада посетителям пришлось перелезать через решетку

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Ворота были закрыты.

Посетители Таврического сада стали заложниками зеленой зоны. Накануне сад закрыли из-за сильного ветра, внутри находились люди.

В итоге петербуржцам пришлось перелезать через ограду, у решетки острые элементы. Самой первой оказалась девушка, она полезла первой. Далее ее примеру последовали и другие посетители.

В среду, 19 мая, центральные парки и скверы в преддверии грозы. В дежурную службу Комитета по благоустройству поступила информация о 20 поваленных деревьях. Один человек пострадал. 

Видео: Piter.TV

Теги: закрытие, таврический сад, шторм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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