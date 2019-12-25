В Петербурге закрывают центральные парки и скверы в преддверии грозы

Для петербуржцев работает круглосуточная дежурная служба по номеру телефона 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на улицах Петербурга.

В Петербурге закрывают центральные парки и скверы из-за предстоящих грозы и ветра. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в комитете по благоустройству города.

Напомним, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило местных жителей о непогоде, которая ожидается в четверг, 20 мая. В этот день в городе пройдут кратковременные дожди, местами с ливнями и грозами. Ночью в городе будет дуть южный, юго-западный ветер, днем он сменит направление и подует с севера, северо-запада. При грозе ожидаются порывы до 18 м/с.

Так, с вечера этого дня временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский Никольский и Екатериниский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора.

Ранее мы писали, что назван район, в котором упало больше всего деревьев во время грозы 18 мая.

Фото: gov.spb.ru







