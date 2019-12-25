Петербуржцев предупредили о грозе и усилении ветра 20 мая

Температура воздуха в этот день прогреется до +17…+19 градусов.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило местных жителей о непогоде, которая ожидается в четверг, 20 мая. В этот день в городе пройдут кратковременные дожди, местами с ливнями и грозами. Об этом сообщили спасатели, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в городе будет дуть южный, юго-западный ветер, днем он сменит направление и подует с севера, северо-запада. При грозе ожидаются порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью прогреется до +13…+15 градусов, днем до +17…+19. Атмосферное давление ночью существенно меняться не будет, днем будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что во время ливня в ЖК "О"Юность" затопило парадную и десятки квартир.

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