Петербуржцев предупредили о грозе и усилении ветра 20 мая

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило местных жителей о непогоде, которая ожидается в четверг, 20 мая. В этот день в городе пройдут кратковременные дожди, местами с ливнями и грозами. Об этом сообщили спасатели, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью в городе будет дуть южный, юго-западный ветер, днем он сменит направление и подует с севера, северо-запада. При грозе ожидаются порывы до 18 м/с.
Температура воздуха ночью прогреется до +13…+15 градусов, днем до +17…+19. Атмосферное давление ночью существенно меняться не будет, днем будет слабо понижаться.
Ранее мы писали, что во время ливня в ЖК "О"Юность" затопило парадную и десятки квартир.
Фото: pixabay.com
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