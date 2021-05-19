Во время ливня в ЖК "О’Юность" затопило парадную и десятки квартир

УК и застройщик сняли с себя всю ответственность за случившееся, призвав местных жителей обратиться в "Водоканал".

Жители ЖК "О"Юность" пожаловались на потоп в одной из парадных дома на улице Крыленко. Вода хлынула на пол из щитка и затопила десятки квартир. В сети появилось видео с моментом бедствия.

Жильцы рассказали, что затопило практически все. Не пострадали только квартиры, где поднят уровень пола. А вот те, кто оставил ремонт застройщика, столкнулись с серьезными проблемами.

До лифтов (которые не работают) только вплавь. Затопило парадку и десяток квартир — придется снимать ламинат. Написали очевидцы "ВКонтакте"

При этом управляющая компания и застройщик "Севен Санс" сняли с себя всю ответственность. Они посоветовали жильцам обратиться в "Водоканал". Пострадавшим придется пройти через долгое разбирательство, чтобы компенсировать затраты, связанные с заменой полов.

Ранее был назван район, в котором упало больше всего деревьев во время грозы 18 мая.

Видео: TikTok / negreika