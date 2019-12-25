Назван район, в котором упало больше всего деревьев во время грозы 18 мая

От петербуржцев поступило 20 сообщений о поваленных деревьях.

Гроза, обрушившаяся на Петербург 18 мая, повалила на проезжую часть и городские тротуары 20 деревьев. Разгул стихии был настолько сильным, что дорожные службы и садово-парковые предприятия до сих пор устраняют последствия непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Во время грозы порывы ветра достигали 18-20 м/с. В дежурную службу Комитета поступила информация о 20 поваленных деревьях. Больше всего из них – 14 – упало в Приморском районе города. В Выборгском районе ветер повалил четыре дерева, по одному упали в Невском и Кировском районах.

В настоящее время дороги расчищены. Спициалисты спиливают поваленные деревья и вывозят древесину из города.

Ранее мы писали, что спасатели выезжали на ликвидацию последствий грозы более 60 раз.

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