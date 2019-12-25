Спасатели выезжали на ликвидацию последствий грозы более 60 раз

Спасатели помогали коммунальным службам города устранять последствия ливня.

Устранять последствия стихии накануне, 18 мая, сотрудникам коммунальных служб города помогали спасатели, передает пресс-служба МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения 61 раз выезжали на ликвидацию последствий: 30 раз специалисты убирали упавшие деревья, 12 раз выезжали на устранение падения (или падение) элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, 7 раз помогали коммунальщикам на затоплении помещений из-за протечек крыши, 9 раз ликвидировали обрывы проводов и падение светофоров, еще три раза спасатели выезжали для устранения последствий падения кладки балконов.

За вечер от стихии пострадали 14 машин. 1953 г.р. и ребенок 2011 г.р. отправлены в больницу. Еще два человека: юноша 2003 г.р. и женщина 1992 г.р. осмотрены медиками, направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, что в результате падения элемента кровли ресторана на проспекте Испытателей, пострадали 4 человека – двоих отправили в больницу (68-летнюю женщину и 10-летнего ребенка), еще двоих (юношу 18 лет и 29-летнюю петербурженку) направили на амбулаторное лечение.

Ранее мы писали, что интенсивность ливня 18 мая в Петербурге превысила норму в 2,5 раза.

Фото: vk.com/spb_today