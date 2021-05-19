Интенсивность ливня 18 мая в Петербурге превысила норму в 2,5 раза

Активнее всего поливало в Невском районе, где выпало 19,46 мм осадков за 20 минут.

Вечером 18 мая на Петербург обрушилась гроза. Интенсивность ливня в 2,5 раза превысила расчетные значения. В результате на дорогах образовались подтопления. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

В 20:00 обширный грозовой фронт накрыл южные и центральные районы Северной столицы. Затем он сместился на север города.

Активнее всего поливало в Невском районе, где за 20 минут выпало 19,46 мм осадков. На втором месте по интенсивности ливня оказался Петроградский район (18 мм за 20 минут), на третьем – Пушкинский (16 мм за 20 минут).

В "Водоканале" объяснили, что городская система водоотведения рассчитана на прием дождей расчетной интенсивности. Из-за того что выпало осадков выше нормы, на дорогах возникли локальные подтопления.

Последствия непогоды в городе устраняют 30 аварийных бригад "Водоканала", для откачки воды задействовали 17 единиц техники и 5 насосных станций высокой производительности. Всего поступило 35 заявок на скопления воды.

Ранее петербуржец заснял, как молния ударила в Исаакиевский собор.

Видео: Piter.TV, Telegram / Экстренный вызов Санкт-Петербург