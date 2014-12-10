Во время грозы в Петербурге пострадали два человека

По предварительным данным, на них упали слабозакрепленные конструкции.

Два человека пострадали во время грозы в Петербурге 18 мая. По предварительным данным, на них упали слабозакрепленные конструкции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Всего спасатели совершили в этот день 57 выездов, 12 из них касались угрозы падения элементов кровли и слабозакрепленных конструкций. Во время грозы было повреждено 14 автомобилей. Максимальная скорость ветра достигла 17 м/с.

Интенсивность ливня 18 мая превысила норму в 2,5 раза. В ряде районов возникли подтопления. Над устранением последствий разгула стихии работают 30 аварийных бригад "Водоканала".

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