Эксперты прокомментировали закрытие банка Signature

Крах двух крупных учреждений вряд ли положит конец господству американской экономики, но подстегнёт инфляцию.

После закрытия банка Silicon Valley в США последовал крах Signature: кредитное учреждение располагало активами на сумму $110,36 млрд долларов и закрылось в связи с системными рисками. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", финансовые регуляторы страны пообещали срочное финансирование для поддержки пострадавших вкладчиков.

Авторы поста подчеркнули, что закрытие двух крупных банков за 3 дня демонстрирует нестабильность финансовой системы США. Тем не менее, об окончании её господства в мире ещё рано говорить. Тем не менее, эти события вновь подстегнут инфляцию и приведут к усилению мер по борьбе с ней.

Кроме того, телеграмеры отметили, что проект бюджета США сверстан с большим дефицитом. Чтобы решить проблему с превышением лимита госдолга, в Вашингтоне намерены выпустить монету номиналом в $1 трлн, что может только усугубить проблему.

Ранее эксперты прокомментировали банкротство американского банка Silicon Valley.

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