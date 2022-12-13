Эксперты прокомментировали банкротство американского банка Silicon Valley

Кредитное учреждение было создано еще в 1983 году и занимало лидирующие позиции в Кремниевой долине.

На днях произошло банкротство 16-ого по размеру в стране банка в США Silicon Valley. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Кредитное учреждение, котрое специализируется на финансировании технологических стартапов, было создано еще в 1983 году и занимало лидирующие позиции в Кремниевой долине. Банкротство Silicon Valley признано крупнейшим с 2008 года: телеграмеры считают, что оно произошло на фоне борьбы США с инфляцией и серии агрессивных повышений процентных ставок, что в свою очередь снизило стоимость акций.

Нынешний кризис, разумеется, не сможет подкосить финсистему США, однако больно ударит как по технологическим компаниям, активно кредитовавшихся (и хранивших деньги) в Silicon Valley, так и по доверию к банкам вообще – от повторения ситуации ведь никто не застрахован. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere