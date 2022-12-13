Эксперты прокомментировали обнуление НДС для туроператоров по внутреннему туризму

Мера позволит ослабить налоговое бремя и увеличить продажи за счет стабилизации цен

Владимир Путин издал поручение об обнулении НДС для туроператоров по внутреннему туризму. По оценке Telegram–канала "Мейстер", это стало одной из самых серьёзных мер поддержки отрасли за последнее время.

Телеграмеры подчеркнули, что мера позволит ослабить налоговое бремя и увеличить продажи за счет стабилизации цен. Также они добавили, что поддержание туризма в текущих условиях способствует экономической активности в стране в целом, прежде всего – в сфере услуг.

В сочетании с другими уже принятыми мерами, такими, как программа детского кэшбэка, вложения в туристическую инфраструктуру и поддержка расширения географии туризма за счет ранее мало охваченных им регионов, можно говорить о постепенном становлении полноценной программы развития отрасли. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV