Эксперты оценили идею введения "паспортов" для семей мобилизованных

Инициатива может способствовать развитию системы поддержки ветеранов и их близких.

На днях президент России Владимир Путин поддержал идею курганского губернатора Вадима Шумакова о введении "паспортов" для семей мобилизованных. В специальных документах будут размещаться данные о материальном положении семей и их нуждах, которые потребуются для более оперативных решений по оказанию помощи. Инициативу прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Как подчеркнули авторы поста, выход этого регионального предложения на федеральный уровень в сочетании с ранее анонсированным созданием фонда адресной помощи семьям погибших бойцов может послужить началом к созданию рабочей системы поддержки ветеранов и их близких.

Телегармеры отметили, что на примере исторических событий видно, что ранее между началом боевых действий и оказанием поддержки всегда существовал значительный зазор. Сейчас его пытаются устранить.

Ранее мы сообщили о том, что российский импорт микросхем вернулся к показателям 2020 года.

Фото: Piter.TV