Российский импорт микросхем вернулся к показателям 2020 года: мнение экспертов

Пока страна успешно преодолевает экспортный контроль.

Судя по данным Bloomberg, показатели по основным направлениям российского импорта вернулись к уровню 2020 года. В том числе, это касается импорта микросхем и чипов западного производства. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста обратили внимание на жесткие механизмы импортного контроля, которые применяются к указанным товарам.

Также телеграмеры отметили, что в контексте санкций страны ЕС и США продолжат совершенствовать такие механизмы. Однако в XXI веке сложность современной мировой торговли возросла, а монополия Запада на производство высокотехнологичных продуктов наоборот уменьшилась.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere