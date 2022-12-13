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Утром станция метро "Ломоносовская" закрывалась на 10 минут
Сегодня, 8:06
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Утром станция метро "Ломоносовская" закрывалась на 10 минут

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Пассажиров не пускали в вестибюль из-за внеплановой остановки эскалатора.

В четверг, 13 апреля, вестибюль станции метро "Ломоносовская" в Северной столице закрывали на вход. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Закрытие произошло в 7:26 по причине внеплановой остановки эскалатора. Пассажирам посоветовали воспользоваться соседними "Елизаровской" и "Пролетарской".

Уже в 7:37 "Ломоносовская" снова работала в обычном режиме. Отметим, что внеплановые остановки эскалатора на станции уже происходили 19 марта и 8 апреля.

Фото: Piter.TV

Теги: метрополитен, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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