Станцию "Ломоносовская" временно закрыли

Сейчас она работает в обычном режиме.

Сегодня днем, 19 марта, временно закрыли станцию метро "Ломоносовская". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

В 16:52 вестибюль станции "Ломоносовская" был закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Пассажиров попросили пользоваться соседними станциями "Елизаровская" и "Пролетарская".

В 17:05 станцию "Ломоносовская" открыли. Сейчас она работает в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv: утром вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрылся по технической причине.

Фото: Piter.tv