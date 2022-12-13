  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию "Ломоносовская" временно закрыли
Сегодня, 17:20
145
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Станцию "Ломоносовская" временно закрыли

0 0

Сейчас она работает в обычном режиме.

Сегодня днем, 19 марта, временно закрыли станцию метро "Ломоносовская". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

В 16:52 вестибюль  станции "Ломоносовская" был закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора.  Пассажиров попросили пользоваться соседними станциями "Елизаровская" и "Пролетарская".

В 17:05 станцию "Ломоносовская" открыли. Сейчас она работает в обычном режиме.

Ранее на Piter.tv: утром вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрылся по технической причине.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, станция метро ломоносовская, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии