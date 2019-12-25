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В Петербурге сдвинули сроки закрытия движения по Биржевому мосту
Сегодня, 15:31
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В Петербурге сдвинули сроки закрытия движения по Биржевому мосту

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Движение закроют 8 октября.

В Петербурге сдвинули сроки закрытия Биржевого моста – движение для автомобилистов и пешеходов будет закрыто 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест". 

В настоящее время специалисты ведут подготовку к капитальному ремонту моста, который пройдет впервые за 60 лет: прорабатывается схема организации дорожного движения, подрядчик начинает готовиться к ремонту во внутренних помещениях переправы. 

Напомним, 1 октября этого года Биржевой мост отправляется на капитальный ремонт. Компании "Возрождение" предстоит отремонтировать опоры и пролеты моста, заменить бетонную плиту на современную ортотропную, а электромеханический привод разводного пролета – на гидравлический. Также специалисты проведут дорожные работы и восстановят перильное ограждение и столбы освещения. Работы планируют завершить в мае 2023 года. Движение по мосту планируется открыть уже в ноябре 2022 года. 

Ранее стало известно, что в Петербурге появится новый разводный мост.

Фото: Piter.tv

Теги: биржевой мост, движение, капитальный ремонт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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