Движение по мосту закрывается.

Биржевой мост в Петербурге отправляется на капитальный ремонт 1 октября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Компании "Возрождение" предстоит отремонтировать опоры и пролеты моста, заменить бетонную плиту на современную ортотропную, а электромеханический привод разводного пролета – на гидравлический. Также специалисты проведут дорожные работы и восстановят перильное ограждение и столбы освещения. Работы планируют завершить в мае 2023 года. Движение по мосту планируется открыть уже в ноябре 2022 года.

В мае этого года заказчик работ – подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГБУ "Мостотрест" объявил о конкурсе на проведение работ по ремонту Биржевого моста. По итогам конкурса подрядчиком стала компания "Возрождение". Отмечается, что за время проведения конкурса была подана только одна заявка, которая соответствует требованиям. Компания отремонтирует Биржевой мост за 2,37 млрд рублей.

Фото: Piter.tv