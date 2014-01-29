Подрядчик приступит к ремонтным работам 1 октября этого года.

Компания "Возрождение" отремонтирует Биржевой мост в Петербурге за 2,37 млрд рублей. Данная информация появилась на портале госзакупок в понедельник, 12 июля.

Так, 25 мая этого года заказчик работ – подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГБУ "Мостотрест" объявил о конкурсе на проведение работ по ремонту Биржевого моста. По итогам конкурса подрядчиком стала компания "Возрождение". Отмечается, что за время проведения конкурса была подана только одна заявка, которая соответствует требованиям.

Подрядчик приступит к ремонтным работам 1 октября этого года. Работы планируют завершить 5 мая 2022 года.

Ранее на портале госзакупок власти Петербурга объявили восемь аукционов на закупку жилья для очередников и льготников.

Фото: wikipedia.org