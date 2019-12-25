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В Петербурге появится новый разводный мост
Сегодня, 17:21
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В Петербурге появится новый разводный мост

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Проектирование моста начнётся в этом году.

В Петербурге запланировано строительство нового разводного моста, который соединит Невский и Красногвардейский районы. Об этом 17 сентября заявил губернатор города Александр Беглов в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. 

Мост построят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай за счет поступлений в городской бюджет от перерегистрации ПАО "Газпром" в Петербурге. Мост расположится на участке Невы между мостами Александра Невского и Володарским. Проектирование моста начнётся в этом году.

Ранее мы писали, что Биржевой мост в Петербурге отправляется на капитальный ремонт 1 октября.

Фото: pexels.com

Теги: разводной мост, строительство
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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