В Петербурге появится новый разводный мост

Проектирование моста начнётся в этом году.

В Петербурге запланировано строительство нового разводного моста, который соединит Невский и Красногвардейский районы. Об этом 17 сентября заявил губернатор города Александр Беглов в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Мост построят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай за счет поступлений в городской бюджет от перерегистрации ПАО "Газпром" в Петербурге. Мост расположится на участке Невы между мостами Александра Невского и Володарским. Проектирование моста начнётся в этом году.

Ранее мы писали, что Биржевой мост в Петербурге отправляется на капитальный ремонт 1 октября.

Фото: pexels.com