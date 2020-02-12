Авторами стали депутаты из "Справедливой России".

Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму. Документ направили на изучение представители партии "Справедливая Россия". Такая информация предоставлена в электронной базе данных ГД.

Речь идет о сотрудниках первичного звена медико-санитарной помощи первичного звена. Также о специалистах, которые оказывают помощь на дому при вызове медработника.

По мнению авторов инициативы, оплата труда должна быть не ниже средней по региону. Для педиатров и участковых врачей - в два раза выше, чем в среднем по региону.

Ранее Piter.tv писал о том, что Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей.