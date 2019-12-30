Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Он поделился своими идеями в эфире на российском телеканале.

В России предложили новый вариант методики расчета средних зарплат врачей. Их будут определять без учета доходов руководства медучреждений. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на инициативу Вячеслава Володина, о которой депутат Госдумы рассказал телеканалу "Россия-24".

Такая мера связана с большим разрывом в суммах между обычным персоналом и управленцами. Разделение зарплат поможет позитивно повлиять на оплату труда врачей больниц и поликлиник. В будущем деньги, которые получают главные врачи и их заместители будут считать отдельно.

Повышение зарплаты входит в список мер, необходимых для повышения престижа профессии. Это позволит привлечь в отрасль молодых специалистов. Вячеслав Володин считает, что медучреждения должны оплачивать молодым специалистам жилье.

Ранее Piter.tv писал о том, что стала известна минимальная зарплата в Санкт-Петербурге на 2020 год.

