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Законопроект о госзащите сотрудников спецслужб и полиции внесен в Госдуму
Сегодня, 15:36
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matveyvn

Законопроект о госзащите сотрудников спецслужб и полиции внесен в Госдуму

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Авторы - Александр Хинштейн и Василий Пискарёв.

Законопроект о госзащите сотрудников спецслужб и полиции, Минобороны, СВР и Росгвардии внесен в Госдуму. В нижнюю палату парламента его внесли депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Василий Пискарёв.

Данный проект позволяет при наличии оснований предоставлять государственную защиту сотрудникам МВД, военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии, военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации и военнослужащим органов внешней разведки.

Ранее депутат Госдумы предложил временно остановить авиасообщение со всеми странами.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, законопроект, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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