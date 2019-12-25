Депутат Госдумы предложил временно остановить авиасообщение со всеми странами

Россия, как и многие другие государства, ограничила авиасообщение с Великобританией.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил премьер-министру Росси Михаилу Мишустину временно остановить авиасообщение со всеми странами из-за обнаружения за границей нового штамма коронавируса. Об этом пишет RT.

Парламентарий напомнил, что Россия, как и многие другие государства, ограничила авиасообщение с Великобританией после того, как в Соединённом королевстве обнаружили новую мутацию COVID-19.

Прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами. Иван Сухарев, депутат Госдумы

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