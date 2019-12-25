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Депутат Госдумы предложил временно остановить авиасообщение со всеми странами
Сегодня, 8:52
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matveyvn

Депутат Госдумы предложил временно остановить авиасообщение со всеми странами

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Россия, как и многие другие государства, ограничила авиасообщение с Великобританией.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил премьер-министру Росси Михаилу Мишустину временно остановить авиасообщение со всеми странами из-за обнаружения за границей нового штамма коронавируса. Об этом пишет RT.

Парламентарий напомнил, что Россия, как и многие другие государства, ограничила авиасообщение с Великобританией после того, как в Соединённом королевстве обнаружили новую мутацию COVID-19.

Прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами.

Иван Сухарев, депутат Госдумы

Ранее в Госдуму внесли проект о размере алиментов на содержание родителей.

Теги: авиасообщение, великобритания, госдума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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