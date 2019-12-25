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В Госдуму внесли проект о размере алиментов на содержание родителей
Сегодня, 13:47
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matveyvn

В Госдуму внесли проект о размере алиментов на содержание родителей

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Дети и родители могут заключить соглашение об уплате алиментов на большую сумму.

В Госдуму внесли проект о размере алиментов на содержание родителей. Инициатива принадлежит депутатам партии ЛДПР.

Предлагается обязать трудоспособных граждан отчислять нуждающимся в помощи родителям 2% от дохода в качестве алиментов.

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей.

цитата из текста законопроекта

Отмечается, что дети и родители могут заключить соглашение об уплате алиментов на большую сумму.

Ранее Госдума одобрила в I чтении право президента претендовать на два срока.

Фото: pixabay.com

Теги: алименты, госдума, законы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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