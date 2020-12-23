Госдума одобрила в I чтении право президента претендовать на два срока

Действующий глава РФ может претендовать еще на два срока президентства.

Госдума России одобрила в I чтении право действующего президента претендовать на новые два срока. Авторами документа выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также представитель Совета Федерации Андрей Клишас. Ранее инициатива была одобрена профильный комитетом по ктнролю и регламенту ГД и правительством страны. Поправка вносится в статью 81 Конституции.

На момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для действующего президента возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением текст документа

Напомним, что в статье 81 Конституции говорится о том, что главой государства может стать гражданин РФ, в возрасте от 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 25 лет,а также, который не имел и не имеет иностранного гражданства или вида на жительства.

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