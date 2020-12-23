Госдума приняла закон об ужесточении наказания за хулиганство с оружием

Квалифицирующий признак переносится из части 1 в часть 2 статьи 213 УК РФ.

Госдума России приняла закон об ужесточении уголовного наказания за хулиганство с оружием. Документ одобрен на пленарном заседании 23 декабря в нижней палате парламента. Автором инициативы стал представитель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Он предложил внести изменения в статью 213 Уголовного кодекса РФ.

Предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 УК РФ, предусматривающую более строгое наказание пояснительная записка

За совершение акта хулиганства с использованием оружия будет грозить нарушителю штрафом от 50 тысяч до одного миллиона рублей размере заработной платы или иного дохода на срок от трех до четырех лет. Альтернативой станут принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

В России создадут единый регулятор азартных игр.

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