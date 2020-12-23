В России создадут единый регулятор азартных игр

Букмекеры и тотализаторы буду занесены в список Единого регулятора азартных игр.

Госдума России приняла закон о создании Единого регулятора азартных игр. Депутаты одобрили законопроект сразу во втором и третьем чтении на пленарном заседании 23 декабря. ЕРАИ получит функции саморегулируемых организаций. Его создание обусловлено необходимостью повышения эффективности в сфере контроля и надзора за организацией и проведением азартных игр, обеспечением внебюджетного финансирования спорта в РФ.

Определено, что учредителем ЕРАИ станет Росимущество. Организация будет следить за целевыми отчислениями, удерживаемыми с организаторов азартных игр спортивными федерациями и лигами. ЕРАИ напрямую будет взаимодействовать с ФНС. Это позволит системе вычислять нелегальных организаторов азартных игр и направлять налоговой службе информацию о них.

Законопроект обязывает всех организаторов азартных игр, включая букмекерские конторы и тотализаторы, подключиться к ЕРАИ. В противном случае судебные инстанции аннулируют их лицензию на ведение деятельности.

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