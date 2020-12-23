Госдума ужесточила наказания за клевету

Правки вносятся в статью 128.1 Уголовного кодекса России.

Госдума России приняла закон об ужесточении наказания за клевету в интернете и СМИ на пленарном заседании 23 декабря. Депутаты одобрили документ, предложенный представителем партии "Единая Россия" Дмитрием Вяткиным. Он инициировал внесение изменений в статью 128.1 Уголовного кодекса России. За нарушение преступникам будет грозить либо штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами.

Наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет текст законопроекта

При клевете с использованием служебного положения штраф возрастает до 2 млн рублей в размере оплаты труда на срок в два года. Наказание может быть заменено принудительными работами до 320 часов, арестом на срок до четырех месяцев, лишением свободы на срок до трех лет.

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за хулиганство с оружием.

Видео: Государственная Дума