До праздников чиновники не успеют этого сделать.

Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца января. Об этом заявила зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

До Нового года точно не внесем. До конца января обязаны. Работа продолжается прокомментировала одна из авторов инициативы

Депутат напомнила, что приходится переносить сроки на более позднее время. Это связано с тем, что над законопроектом работает большое количество людей и ведомств. Чиновники хотят улучшить текст документа, чтобы он учитывал все возможные обстоятельства

Ранее Путин заявил, что "надо понять, что написано в каждой из статей, попробовать прогнозировать результаты". Президент России относится к законопроекту неоднозначно. Он призывает принимать окончательно решение только после тщательного изучения возможных результатов правоприменительной практики.

Piter.tv писал о том, что силой не заставишь любить. Путин высказался о законе о домашнем насилии.