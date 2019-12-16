Против закона выступили 7% населения страны.

Большинство россиян одобряет закон о борьбе с домашним насилием (70%). ВЦИОМ пришел к выводу, что около 70% надеются на принятие законопроекта. Только 7% выступают против данной инициативы.

Около 90% заявили, что нельзя допускать в семейных отношениях насилие. Почти 40% опрошенных знают о побоях в семьях знакомых. Не обращать внимание на побои готовы 52% мужчин, а среди женщин - лишь 29%. Не будут терпеть подобное отношение к себе 62% женщин против 35% мужчин. Они не простят обидчика.

Около 8% допустили рукоприкладство в "определенных обстоятельствах".

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев высказался насчет закона о домашнем насилии.

Видео: YouTube/Sutherland Shire Family Services, Go West Creative