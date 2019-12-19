Силой не заставишь любить. Путин высказался о законе о домашнем насилии

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов. Глава государства высказался о законе о домашнем насилии.
Сам президент ещё не читал проект, но о нём ему подробно рассказала Валентина Матвиенко. Он отметил, что этот законопроект оставляет у него "смешанные чувства".
"Журналистка уверена, что цифры реальные не стыкуются с теми, которые представлены в объяснении закона. Не будет ли этот законопроект последним гвоздем в крышку гроба демографии?",
—отметил Путин.
При этом президент отметил, что соответствующий проект позволит "войти в любую семью". Также Путин заявил, что "Силой не заставишь любить".
Напомним, что ранее депутаты и правозащитники предложили внести поправки в закон о профилактике семейно-бытового насилия в России. Предлагается распространить его также на иждивенцев пострадавших. Виновному в домашнем насилии хотят запретить приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров и предусмотреть наказание в виде лишения свободы. К домашнему насилию предлагается отнести уголовные и административные правонарушения, а именно побои и умышленное причинение вреда.
Ранее мы сообщали о том, что президент пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья.
Видео:Большая пресс-конференция
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