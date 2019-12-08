Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии

Действие закона предлагают распространить на иждивенцев пострадавших.

Депутаты и правозащитники предложили внести поправки в закон о профилактике семейно-бытового насилия в России. Предлагается распространить его также на иждивенцев пострадавших. Об этом пишет РБК.

Кроме того, виновному в домашнем насилии хотят запретить приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров и предусмотреть наказание в виде лишения свободы. Согласно статистике, преследование является одной из самых распространенных форм домашнего насилия. Оно выражается в поиске жертвы, навязчивых переговорах с ней, а также в попытках связаться с человеком через третьих лиц и посещениях его место работы, учебы или лечения.

В том случае, когда поведение агрессора вызывает особую опасность, действие закона должно распространяться на иждивенцев жертвы, чтобы им также не причинили вред.

К домашнему насилию предлагается отнести уголовные и административные правонарушения, а именно побои и умышленное причинение вреда. Предписание будет выдаваться немедленно на месте совершения домашнего насилия. За повторное нарушение закона будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. По мнению авторов инициативы, штрафы могут только усугубить ситуацию.

Ранее Медведев высказался насчет закона о домашнем насилии.

Видео: YouTube / Sutherland Shire Family Services, Go West Creative