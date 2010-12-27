Президент пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Путин назвал ряд возможных идей для реализации.

Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящих мерах поддержки семей на Зауралье. Глава РФ встретился с журналистами в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

По его словам, власти понимаю ситуацию в регионе уже сейчас реализуют часть мер поддержки в области демографии на Зауралье. Меры коснутся семей с детьми, а прежде всего тех, у кого появился третий ребенок.

К другим мерам поддержки Путин отнес возможное введение двухпроцентной ипотеки. Решение об этом будет принято после соответствующего эксперимента на Дальнем Востоке.

Видео: YouTube /