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Президент пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Сегодня, 15:09
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Rybka123

Президент пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

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Путин назвал ряд возможных идей для реализации.

Президент России Владимир Путин рассказал о предстоящих мерах поддержки семей на Зауралье. Глава РФ встретился с журналистами в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

По его словам, власти понимаю ситуацию в регионе уже сейчас реализуют часть мер поддержки в области демографии на Зауралье. Меры коснутся семей с детьми, а прежде всего тех, у кого появился третий ребенок.

К другим мерам поддержки Путин отнес возможное введение двухпроцентной ипотеки. Решение об этом будет принято после соответствующего эксперимента на Дальнем Востоке.

Видео: YouTube / 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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