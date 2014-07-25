Петербургский законопроект о вычете НДФЛ на ветеринарные услуги направили в Госдуму

Максимально владельцу животного передадут 6,5 тысячи рублей на питомца, что составляет 13% от 50 тыс. рублей.

Парламентарии ЗакСа Северной столицы направили в Госдуму РФ законопроект о предоставлении владельцам домашних питомцев налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной за ветеринарные услуги. Документ вступит в силу с 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента Северной столицы.

Максимально владельцу животного передадут 6,5 тысячи рублей на питомца, что составляет 13% от 50 тыс. рублей. Претендовать на такую выплату смогут физические лица в случае, если животное принадлежит им на праве собственности или ином законном основании.

Как уточнил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга Денис Четырбок, налоговый вычет не относится к региональным выплатам и дотациям: это возврат налога на удержанный доход. Соответственно, получать его будут лишь официально трудоустроенные граждане.

Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа предложил признать 1 сентября уважительной причиной для пропуска работы.

Фото: Pxhere