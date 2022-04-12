Депутат ЗакСа предложил признать 1 сентября уважительной причиной для пропуска работы

Депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник высказал предложение о том, чтобы рассматривать участие родителей в торжественных школьных мероприятиях в качестве уважительной причины для отсутствия на работе 1 сентября. Он обратился с соответствующим предложением к Антону Котякову, министру труда и социальной защиты России. Об этом пишет RT.
Ежегодно в День знаний множество российских родителей сопровождают своих детей на торжественные школьные мероприятия. Для родителей первоклассников, по мнению Крупника, участие в таких событиях имеет особое значение.
При этом стоит отметить, что школьные праздничные мероприятия 1 сентября проходят в рабочее время, что заставляет многих родителей применять различные способы, чтобы выйти на работе на время этого мероприятия. По мнению Павла Крупника, такой подход не способствует созданию атмосферы торжества в этот праздничный день.
Ранее сообщалось, что в Шушарах на Образцовой улице сдали школу на 550 мест.
Фото: Piter.TV
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