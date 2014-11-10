В Шушарах на Образцовой улице сдали школу на 550 мест

Помещения школы адаптированы для посещения и обучения маломобильных групп населения.

В Шушарах на Образцовой улице завершено строительство школы на 550 мест. Госстройнадзор Петербурга оформил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа, построенная за счет средств адресной инвестиционной программы и в рамках нацпроекта "Образование", оборудована двумя бассейнами, двумя спортивными залами, актовым залом с эстрадой, библиотекой и мастерскими.

Помещения школы адаптированы для посещения и обучения маломобильных групп населения.

Также в Шушарах сдали начальную школу с детским садом на 350 мест.

Фото: Госстройнадзор Петербурга