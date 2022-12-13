Эксперты прокомментировали реакцию Саудовской Аравии на закон NOPEC

При попадании нефти под ограничения, королевство перестанет поставлять сырье авторам рестрикций и сократит объём добычи "чёрного золота" в целом.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии А. А. бен Сальман Аль Сауд отметил в беседе с Energy Intelligence, что введение потолка стоимости нефти со стороны США и попытка американцев ввести антикартельный закон NOPEC негативно влияют на стабильность мирового рынка нефти. Заявление прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Кроме того, руководитель подчеркнул, что при попадании нефти из королевства под ограничения Саудовская Аравия перестанет поставлять сырье авторам рестрикций и сократит объём добычи в целом. Телеграмеры уверены, что NOPEC задуман как путь американцев к монополии на контроль мирового рынка нефти, поскольку он даёт право властям США властям право финансово карать тех, кто пускает на рынок меньше сырья, чем он мог бы произвести.

Однако крупнейшее объединение производителей нефти – ОПЕК – разумеется, против того, чтобы кто-то указывал ему, сколько "черного золота" ему добывать и продавать на рынке. Заявление Аль Сауда, по сути, является предупреждением для США – попытки принять злополучный закон, к которому в Вашингтоне примериваются уже порядка 20 лет, вполне может привести к повторению кризиса 1973 года.

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