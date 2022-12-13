Эксперты прокомментировали продление зерновой сделки

Соглашение продлят ещё на 60 дней.

На днях замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней. По словам руководителя, Россия продолжит отстаивать право на снятие ограничений для экспорта продукции АПК. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По мнению авторов поста, реализация сделки изначально шла далеко не идеально. Тем не менее, соглашение облегчило российским аграриям экспорт товаров снизила риски мирового голода за счет доступности отечественного продовольствия для развивающихся стран.

Тем не менее, телеграмеры отметили, что страны Запада препятствуют последней цели. В частности, они скупают по выгодной цене всё украинское зерно, блокируют удобрения, которые Россия передаёт нуждающимся странам, и т.д.

Ранее эксперты прокомментировали закрытие банка Signature.

Фото: Pxhere