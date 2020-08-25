Зак Снайдер выбрал песню для "Лиги справедливости" в память о дочери

Девушка совершила самоубийство в 2017 году.

Американский режиссер Зак Снайдер в интервью подкасту Reel in Motion рассказал, почему выбрал песню Леонарда Коэна "Аллилуйя" (Hallelujah) для трейлера своей версии "Лиги справедливости". Стоит отметить, что некоторые пользователи интернета удивились такому выбору, поскольку эта композиция уже играла в "Хранителях". Нашлись и те, кто высмеял режиссера, заявив, что "он знает мало песен".

Однако, по словам самого Снайдера, "Аллилуйя" связана с его дочерью, которая совершила самоубийство в 2017 году.

"Это очень личная песня для семьи, для нас всех. Я считал, что она подходит для этого случая. Поэтому и выбрал ее", - отметил режиссер.

Режиссерская версия фильма "Лига справедливости" выйдет в 2021 году на HBO Max. Хронометраж картины составит 4 часа.

Ранее мы писали, что Зак Снайдер решил изменить цвет "Лиги справедливости".

Видео: YouTube / HBO Max