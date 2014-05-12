Зак Снайдер показал тизер фильма "Лига справедливости" с Акваменом

Зрелищный ролик режиссер опубликовал в своем Twitter.

В Сети появился новый тизер фильма "Лига справедливости" от режиссера Зака Снайдера. Главным героем видео стал Аквамен, роль которого исполнил актер Джейсон Момоа.

Зрелищный ролик режиссер опубликовал в своем Twitter. В тизере также слышны голоса Брюса Уэйна и Чудо-женщины.

Режиссерская версия супергеройской ленты "Лига справедливости" будет идти четыре часа. Премьера состоится 18 марта на стрим-сервисе HBO Max.

Финальный сезон сериала "Ходячие мертвецы" выйдет летом 2021 года.

Видео: Twitter/ZackSnyder