Зак Бэйлин стал сценаристом третьего "Крида"

К своей роли вернется Майкл Б. Джордан.

Зак Бэйлин стал сценаристом "Крида 3". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сейчас он активно работает над байопиком "Король Ричард" с Уиллом Смитом. Следующим проектом Зака станет триквел о боксере Адонисе Криде. Известно, что к своей роли вернется Майкл Б. Джордан.

В центре внимания история о сыне Аполло Крида – первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, который впоследствии стал его лучшим другом. Талант отца в какой-то мере проявляется в Криде-младшем. Юноша отправляется на поиски наставника, коим становится постаревший Рокки.

Когда начнется производство картины, пока неизвестно. Также студия все еще ведет поиски режиссера.

Напомним, первую часть "Крида" написал и поставил Райан Куглер. Ей удалось собрать в прокате 173 млн долларов. Сиквел увеличил сборы до 214 млн долларов.

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Видео: YouTube / WBRussia