В 10 сезоне "Американской истории ужасов" появится Маколей Калкин

Для актера это станет первой постоянной ролью на телевидении.

Один из авторов "Американской истории ужасов" Райан Мёрфи объявил актерский состав 10 сезона сериала. Одним из главных сюрпризов станет появление Маколея Калкина. Для актера это станет первой постоянной ролью на телевидении.

Отмечается, что звезда фильмов "Один дома" достаточно долго не появлялся в крупных проектах. В последнее время он занимался своим подкастом и работал на разных интернет-каналах. Последней его работой стали съемки в фильме Changeland ("Земля перемен"), в котором он сыграл Яна.

Кроме Калкина в новом сезоне появятся старые актеры проекта, в первую очередь Сара Полсон и Эван Питерс. Также вернутся Кэти Бэйтс, Билли Лурд, Финн Уиттрок и другие.

Роли и тематика нового сезона пока держатся в секрете. Точной даты выхода пока нет.

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