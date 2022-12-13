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На Московском шоссе автобус попал в ДТП
Сегодня, 12:59
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На Московском шоссе автобус попал в ДТП

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В социальных сетях пользователи отметили, что аварии с автобусами стали частым явлением. 

Сегодня утром, 18 марта, на Московском шоссе автобус попал в аварию. Об этом сообщили петербуржцы в  группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Обстоятельства случившегося уточняются. Информация о пострадавших не поступала. 

В социальных сетях пользователи отметили, что аварии с автобусами стали частым явлением. 

Похоже тренд меняется. Теперь чаще в сводках о ДТП появляется соц. автобус, а реже каршеринг.

Комментатор

Скоро будем отмечать красным день в календаре, когда в сводках не будет лазурного) А так стабильно 2-3 в сутки...

Михаил Левченко

Ранее на Piter.tv: на трассе Санкт-Петербург – граница с Республикой Беларусь в ДТП погибли два водителя.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: лазурный автобус попал в дтп, московское шоссе, рокки, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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