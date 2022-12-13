На трассе Санкт-Петербург – граница с Республикой Беларусь в ДТП погибли два водителя

Водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В пятницу ночью, 17 марта, на автодороге "Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь" произошло лобовое столкновение. Дорогу не поделили автомобили "Мерседес" и "Лада Калина". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с легковушкой. Оба 53-летних автомобилиста погибли.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают детали произошедшего.

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Фото: Piter.tv