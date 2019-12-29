ЗакС назначил новым вице-губернатором Петербурга Эргашева

Данную кандидатуру ранее выдвинул губернатор Александр Беглов.

Петербургский парламент утвердил назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора. Кандидатуру поддержали 44 депутата из 50, двое оказались против.

Данную кандидатуру ранее выдвинул губернатор Александр Беглов. Эргашев будет заниматься вопросами здравоохранения и социальной политики. Он займёт место Анны Митяниной, которая стала уполномоченным по правам ребёнка Петербурга.

Ранее Олег Эргашев был главным хирургом Комитета по здравоохранению Ленобласти.

Фото:главный-хирург.рф