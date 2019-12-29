Анна Митянина стала новым уполномоченным по правам ребёнка в Петербурге

После первого тура лидерами оказались Юлия Шик (33 голоса) и Анна Митянина (28 голосов).

Депутаты ЗакСа избрали нового уполномоченного по делам ребенка в Петербурге. На пост претендовали четыре человека. Это Екатерина Лебедева, Анна Митянина, Ирина Аристова и Юлия Шик. Выборы проходили в два тура.

После первого тура лидерами оказались Юлия Шик (33 голоса) и Анна Митянина (28 голосов). Во время второго тура голосование было тайным. Теперь Анна Митянина займет должность детского омбудсмена, которую до этого 10 лет занимала Светлана Агапитова.

Светлане Агапитовой председатель ЗакСа вручил благодарность и поблагодарил за работу.

Ранее в ЗакСе усомнились в Митяниной как в детском омбудсмене.

Фото:gov.spb.ru