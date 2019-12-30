В ЗакСе усомнились в Митяниной, как в детском омбудсмене

Заместитель градоначальника не предоставила в городской парламент подтверждений того, что обладает "знаниями в области проблем детства и опытом защиты прав ребёнка".

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что в петербургском ЗакСе усомнились в вице-губернаторе Митяниной, как в детском омбудсмене. Об этом сообщает в ведомстве.

Как оказалось, Митянина не предоставила в городской парламент подтверждений того, что обладает "знаниями в области проблем детства и опытом защиты прав ребёнка". Также вице-губернатор нк заполнила до конца соответствующие бумаги и не предоставила ряд справок.

Напомним, что Митянину предложили на пост детского омбудсмена ещё в конце прошлого года. За неё проголосовал градоначальник Александр Беглов.

Фото:gov.spb.ru