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Беглов внес кандидатуру Олега Эргашева на должность вице-губернатора
Сегодня, 10:25
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Беглов внес кандидатуру Олега Эргашева на должность вице-губернатора

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В настоящий момент, доктор медицинских наук Олег Эргашев занимает должность главного хирурга Комитета по здравоохранению правительства Ленинградской области.

В понедельник, 2 марта, стало известно, что Беглов внес кандидатуру Олега Эргашева на должность вице-губернатора. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что градоначальник предложил Эргашева в качестве вице-губернатора города, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики. 

В настоящий момент, доктор медицинских наук Олег Эргашев занимает должность главного хирурга Комитета по здравоохранению правительства Ленинградской области.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти оцифровали архивные документы более 120 тысяч участников ВОВ.

Фото:главный-хирург.рф

Теги: беглов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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