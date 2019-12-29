В Ленобласти оцифровали архивные документы более 120 тысяч участников ВОВ

Специалисты оцифровали наградные листы, фотографии, биографические данные, учетные карты, перечни наград, письма.

Сотрудники военного комиссариата Ленобласти оцифровали архивные документы более 122 тысяч участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Специалисты оцифровали наградные листы, фотографии, биографические данные, учетные карты, перечни наград, письма. Все документы разместят в музее "Дорога памяти" в Московской области.

Также в каждом районном отделе военкомата работают мобильные пункты оцифровки.

В парке Боевого Братства установят бюсты петербургских героев-десантников.

Фото: Piter.TV