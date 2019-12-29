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В Ленобласти оцифровали архивные документы более 120 тысяч участников ВОВ
Сегодня, 10:21
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nastya960

В Ленобласти оцифровали архивные документы более 120 тысяч участников ВОВ

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Специалисты оцифровали наградные листы, фотографии, биографические данные, учетные карты, перечни наград, письма.

Сотрудники военного комиссариата Ленобласти оцифровали архивные документы более 122 тысяч участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Специалисты оцифровали наградные листы, фотографии, биографические данные, учетные карты, перечни наград, письма. Все документы разместят в музее "Дорога памяти" в Московской области.

Также в каждом районном отделе военкомата работают мобильные пункты оцифровки.

В парке Боевого Братства установят бюсты петербургских героев-десантников.

Фото: Piter.TV

Теги: архив, вов, зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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