В парке Боевого Братства установят бюсты петербургских героев-десантников

20 лет назад 1 марта 90 бойцов 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ предотвратили прорыв группировки боевиков численностью около двух тысяч человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал ВКонтакте запись в память о бойцах 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ. Беглов напомнил, что 20 лет назад 1 марта 90 бойцов предотвратили прорыв группировки боевиков численностью около двух тысяч человек. Из боя не вернулись 84 человека. Среди погибших – пятеро петербуржцев.

По словам Беглова, в парке Боевого Братства установят бюсты героев. Из боя не вернулись Сергей Жуков, Игорь Хворостухин, Дмитрий Щемлев, Константин Тимошинин, Вадим Чугунов.

Губернатор Петербурга отметил, что подвиг героев навсегда останется примером невероятной силы духа и мужества.

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Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга